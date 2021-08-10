Грузия и Украина укрепляют сотрудничество в сфере энергоэффективности
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Узбекистан внесет свой вклад в восстановление освобожденных территорий Азербайджана – Минэнерго Узбекистана (Эксклюзив)
Стимулирование использования возобновляемых источников энергии – одна из целей сотрудничества ОБСЕ с Туркменистаном
Развитие транспортных коммуникаций Узбекистана позволит открыть дополнительные выходы на рынки Ирана и Азербайджана
В рамках конкурса по трудоустройству учителей в Азербайджане стартует этап выбора вакансий по 4 предметам
Осенью число инфицированных COVID-19 в Азербайджане может вырасти, поэтому нужно ускорить вакцинацию - специалист
Рынок добровольного страхования профессиональной ответственности в Азербайджане сократился наполовину
Выход Узбекистана и Туркменистана на новые рынки через Южный Кавказ укрепит позиции Китая в регионе – эксперт