БАКУ /Trend/ - В Грузии дорожает топливо.

Как сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, с начала 2021 года цены на бензин в стране выросли в среднем на 73 тетри (23 цента).

Цена на обычное топливо достигала 3 лари (97 центов), на "премиум" - 3 лари.

Рост цен был вызван ростом мировых цен на топливо.

Эксперты считают, что плавающий акциз, а именно его уменьшение вдвое, может остановить рост цен на бензин.

(Автор: Тамилла Мамедова)