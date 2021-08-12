USAID оказывает поддержку Грузии в развитии энергосектора
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Работа предпринимателей на освобожденных территориях Азербайджана станет основным направлением деятельности Агентства по развитию МСБ (ФОТО)
Названы сроки завершения строительства железной дороги, соединяющей три провинции в Турции (Эксклюзив)
Для хранения вакцин, используемых в Азербайджане, созданы все условия, соответствующие инструкциям производителя - замминистра (ФОТО)
Возобновляемые источники энергии – перспективная сфера сотрудничества между Австрией и Азербайджаном - министерство
У аспирина больше побочных эффектов, чем у вакцины от COVID-19, но все его с легкостью принимают – азербайджанский врач
На свадебных приглашениях должно быть напоминание о необходимости вакцинации – новые требования в Азербайджане
Населению следует отдавать предпочтение вакцинации для выработки иммунитета от COVID-19 – азербайджанский депутат