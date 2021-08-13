Австрия организует торговую миссию в Азербайджан - министерство

БАКУ /Trend/ - В ноябре 2021 года Австрия организует торговую миссию в Азербайджан, сообщили Trend в австрийском Федеральном министерстве европейских и международных дел.

"Двусторонние торговые отношения между Азербайджаном и Австрией активно развиваются уже много лет. Австрийский экспорт в Азербайджан состоит в основном из машин, специального промышленного оборудования, фармацевтической продукции, транспортных средств, стали, безалкогольных напитков и племенного скота. В 2019 году экспорт из Австрии в Азербайджан составил около 75 миллионов евро", - сказали в министерстве.

В австрийском ведомстве с сожалением отметили, что из-за пандемии экспорт в Азербайджан сократился на 38 процентов, до 47 миллионов евро в 2020 году.

"Можно сказать, что Австрия импортирует из Азербайджана исключительно энергоресурсы. В 2019 году импорт энергоресурсов из Азербайджана составил почти 440 миллионов евро. В 2020 году этот показатель снизился на 75 процентов, до 110 миллионов евро", - сказали в Федеральном министерстве европейских и международных дел Австрии.

Было отмечено, что также из-за пандемии сократилось количество визитов и контактов, изменились обороты компаний, были пересмотрены глобальные перспективы. Особенно сильно пострадала сфера туризма.

"Торговля между двумя странами в эти тяжелые времена сильно пострадала. Однако после нормализации ситуации можно ожидать всплеска активности и увеличения товарооборота до нормального уровня, и торговая миссия австрийских компаний в Баку в ноябре 2021 года должна помочь в этом отношении. Заглядывая в будущее, можно сказать, что есть потенциал для сотрудничества в сфере туризма в целом и в создании гостиничной и курортной инфраструктуры, в частности. Австрия также является заинтересованным инвестором в области сельского хозяйства", - сказали в министерстве.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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