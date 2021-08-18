В Азербайджане названы сроки возможного проведения аукционов по ВИЭ

БАКУ /Trend/ - Аукционы по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) в Азербайджане могут состояться в конце 2021 - начале 2022 годов, сообщили Trend в министерстве энергетики.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 июля 2021 года утвердил закон "Об использовании возобновляемых источников энергии при производстве электроэнергии". Закон предусматривает выбор производителя электроэнергии на территории возобновляемых источников энергии путем аукционов или прямого участия. Готовятся правила выбора производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии, а также формы контрактов. После принятия правил отбора производителей электроэнергии из ВИЭ первые аукционы в этой сфере могут состояться в Азербайджане в конце 2021 - начале 2022 годов.

Широко используемый в мире механизм аукционов, основанный на конкуренции, способствует притоку частных инвестиций в развитие сферы ВИЭ и обеспечивает более низкие цены. Аукционы помогают выбрать компанию, предлагающую лучшую или доступную цену с учетом различных технических и коммерческих параметров. Лучшая цена зачастую является самой низкой при продаже произведенной электроэнергии.

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) заявляет, что аукционы упрощают интеграцию возобновляемых источников энергии в энергосистему, обеспечивают своевременное завершение проектов в этой сфере, тем самым способствуя скорейшему переходу к "зеленой" энергии", - сказали в ведомстве.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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