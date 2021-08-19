Украина нацелена на укрепление сотрудничества с Азербайджаном в развитии нефтегазового комплекса – министерство

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является стратегическим партнером Украины в сфере энергетики. Особенно важным является сотрудничество двух стран по вопросам развития нефтегазового комплекса, сообщили Trend в министерстве энергетики Украины.

"С целью активизации двустороннего сотрудничества в июне этого года состоялось заседание рабочей группы Украина - Азербайджан по вопросам энергетики. Две страны отметили положительную динамику развития двустороннего сотрудничества в нефтегазовой и нефтетранспортной сферах и договорились усилить сотрудничество не только в нефтегазовой сфере, но и в возобновляемой энергетике, и в электроэнергетике в целом. Стороны обсудили текущую ситуацию с поставками нефти целевым НПЗ стран Центральной и Восточной Европы по нефтепроводу "Дружба". Они подчеркнули, что проект организации поставок азербайджанской нефти с использованием нефтепроводных систем Одесса-Броды и "Южная Дружба" является важным шагом, нацеленным на обеспечение надежности поставок нефтяного сырья и укрепление энергетической безопасности региона в целом", - сказали в министерстве.

По данным ведомства, Украина и Азербайджан обсудили ход реализации проекта нефтепровода Броды - Адамова застава, который является ключевым элементом Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК), и подтвердили готовность к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству по проекту ЕАНТК.

"Кроме того, Украина прилагает значительные усилия для развития портовой инфраструктуры и диверсификации поставок нефтепродуктов, усиливая энергетическую безопасность страны. В частности, АО "Укртранснафта" проводит модернизацию морского нефтяного терминала "Южный" для перевалки светлых нефтепродуктов. В рамках активизации сотрудничества в сфере организации поставок азербайджанской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Украины АО "Укртранснафта" были проведены переговоры с Кременчугским НПЗ (ПАО "Укртатнафта") и поставщиками азербайджанского нефтяного ресурса", - сказали в министерстве.

Как отметили в ведомстве, по итогам этих переговоров в декабре 2016 года между АО "Укртранснафта" и ПАО "Укртатнафта" был заключен соответствующий договор на оказание услуг по транспортировке нефти на Кременчугский НПЗ трубопроводным транспортом по маршруту ЮЖД "Одесса"/МНТ "Южный"- Кременчугский НПЗ. После завершения подготовительных работ в марте 2017 года началась транспортировка нефти по этому маршруту.

"В течение 2020 года объем транспортировки азербайджанской нефти по маршруту ЮЖД "Одесса"- Кременчугский НПЗ составил 921,8 тысячи тонн", - сказали в министерстве.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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