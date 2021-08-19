В I полугодии 2021 года Азербайджан увеличил добычу товарного газа
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В Азербайджане утверждены кандидатуры в члены окружных избиркомов от представителей беспартийных депутатов
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