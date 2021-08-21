Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с 21 мая
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2021 года на лондонской бирже ICE опустилась на 2,23% - до $64,97 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В последний раз цена Brent находилась ниже $65 за баррель 21 мая этого года. К 00:21 цена нефти марки Brent находилась на уровне $65,04 (-2,12%).
Нефть марки WTI, по данным на 00:21, дешевеет до $61,86 за баррель (-2,58%).
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