Казахстан назвал объем средств необходимых для перехода к низкоуглеродной экономике

Для трансформации казахстанской экономики при декарбонизации нужны системные меры поддержки, а также широкое участие общественности, сказала председатель Совета Ассоциации «ECOJER», Лаззат Рамазанова, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В ходе онлайн-конференции «Роль гражданского общества в энергетическом переходе: опыт Германии и Казахстана», организованной Немецким энергетическим агентством (Dena), приняли участие члены Бундестага ФРГ, посольства Казахстана в Германии, международные эксперты, представители гражданского сектора двух стран.

Глава «ECOJER» отметила, что Казахстан придерживается обязательств по сокращению вредных выбросов и стал первой на постсоветском пространстве страной, где реализуется идея «зеленой экономики».

Сегодня бизнес-сообщество поддерживает необходимость декарбонизации и перехода к низкоуглеродному развитию. «Сегодня это безальтернативный и единственно правильный путь к улучшению качества жизни населения. Вместе с тем, крайне важно заручиться поддержкой гражданского общества, защитить интересы работников, чья деятельность может быть сокращена из-за ограничений на добычу и сжигание твердого топлива. В этом направлении должна проводиться целенаправленная государственная политика со стороны всех заинтересованных госорганов», — подчеркнула Лаззат Рамазанова.

Низкоуглеродное развитие уже в краткосрочной перспективе способно увеличить издержки на энергоносители, что связано с амбициозными целями по снижению к 2030 году вредных выбросов на 15 процентов от уровня 1990 года.

«Данные цели по разным подсчётам потребуют больших инвестиций – от 400 до 700 миллиардов долларов. Из них более половины потребуется на обновление мощностей в энергетическом секторе. Кроме того, для достижения поставленных целей потребуется сократить углеродный бюджет на 40 млн тонн ежегодно с 2026 года, а также ввести углеродный налог. Очевидно, что переход к «зеленой» экономике потребует изменения всей индустриальной политики», — считает Лаззат Рамазанова.

Для эффективного и безболезненного достижения целей по углеродной нейтральности к 2060 году, Правительству Казахстана предстоит определить приоритетные отрасли экономики и оказать им поддержку при декарбонизации, разработав пакет горизонтальных мер.

«Эти вопросы требуют обсуждения не только с бизнесом, но и с общественностью. Население как основной пользователь чистой энергии не должно оставаться в стороне. Важна постоянная вовлеченность НПО и нашего общества в эколого-экономические процессы. При этом необходимо постоянное взаимодействие с коллегами из стран ЕС, где успешно осуществляется переход к низкоуглеродной экономике», — резюмировала спикер