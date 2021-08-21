USAID реализует новую пятилетнюю энергетическую программу по Грузии

БАКУ /Trend/ - Агентство США по международному развитию (USAID) запускает новую энергетическую программу по Грузии.

Как сообщили Trend в представительстве USAID в Тбилиси, данная пятилетняя программа поспособствует всестороннему укреплению энергетического сектора страны.

"В рамках программы будут продолжены поддержка реформирования законов и положений, касающихся энергетического сектора Грузии, работа с грузинским энергетическим рынком для обеспечения его прозрачности, конкурентоспособности, эффективности и выполнения обязательств страны по Соглашению об ассоциации с ЕС", - сказали в USAID.

Согласно информации, в рамках программы будет вестись работа с частным сектором и правительством Грузии, чтобы увеличить возможности грузинской энергетической инфраструктуры противостоять кибератакам, а также будет идти работа над долгосрочным энергетическим планированием.

Данная деятельность направлена на достижение целей Национальной климатической стратегии Грузии по сокращению выбросов парниковых газов до 35 процентов к 2030 году, а также целей правительства США по достижению нулевых климатических выбросов к 2050 году, сказали в USAID.

Агентство США по международному развитию - это независимое агентство федерального правительства США, которое в первую очередь отвечает за управление гражданской иностранной помощью и помощью в целях развития.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @Mila61979356