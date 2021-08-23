USAID оказывает поддержку Грузии в развитии энергосектора

БАКУ /Trend/ - USAID оказывает поддержку Грузии в развитии энергетического сектора.

Как сказали Trend в представительстве USAID в Тбилиси, все усилия были сосредоточены на улучшении условий для поддержки правительства и частного сектора в модернизации энергетического сектора Грузии, повышении его конкурентоспособности и поощрении инвестиций во внутреннее производство.

Было отмечено, что помощь USAID способствовала достижению Грузией значительных успехов в развитии энергетического сектора.

По данным USAID, за последние несколько лет поддержка USAID позволила правительству Грузии обеспечить инвестиционные обязательства в отношении более 543 МВт новых генерирующих мощностей; поспособствовала развитию ветроэнергетики мощностью 258 МВт; газификации десятков тысяч домашних хозяйств; обеспечению большей надежности поставок электроэнергии, помогая Грузии модернизировать соответствующую инфраструктуру.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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