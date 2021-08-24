Китай импортировал из Туркменистана более 300 млрд кубометров природного газа

Китай импортировал более 300 миллиардов кубометров «голубого топлива» и удерживает лидерство как его импортёр из Туркменистана, передает Trend со ссылкой на электронную газету Nebit-Gaz.

Согласно информации, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочей поездки в Марыйский велаят дал старт строительству трёх новых скважин на газовом месторождении «Галкыныш» в Иолотанском этрапе.

Как отметил посол Китая в Туркменистане Цянь Найчэн в ходе церемонии старта нового проекта в Марыйском велаяте, начало строительства трёх новых скважин на месторождении «Галкыныш» олицетворяет новый шаг в укреплении межгосударственного туркмено-китайского сотрудничества в энергетической сфере.

Посол тажке подчеркнул, что состоявшийся недавно телефонный разговор между Председателем Китая и Президентом Туркменистана придал новую динамику дальнейшему развитию межгосударственных отношений.

В настоящее время стороны ведут комплексную работу по реализации соглашений, достигнутых на высшем уровне, предпринимают меры на основе документа по координации инициативы «Один пояс – один путь» и стратегии «Возрождение Великого Шёлкового пути». Также совместно осуществляется подготовка программы сотрудничества на ближайшие пять лет.

«Всё это придаст новый импульс стратегическому туркмено-китайскому партнёрству, выведет его на новый уровень, будет способствовать процветанию обеих стран», — подчеркнул посол.

Отметив, что Туркменистан обладает колоссальным энергетическим потенциалом, Найчэн добавил, что примером конструктивного сотрудничества является двустороннее взаимодействие в секторе ТЭК.

В связи с этим посол сообщил, что с начала запуска газопровода, по которому в Китай поставляется туркменский природный газ, Китай импортировал более 300 миллиардов кубометров «голубого топлива» и удерживает лидерство как его импортёр из Туркменистана.

«Китайская сторона и далее готова развивать с туркменской стороной продуктивное взаимодействие, охватывающее такие направления, как инвестиции, торговля и другие сферы, а также комплексное партнёрство по линии ТЭК (Топливно-энергетический комплекс), что отвечает обоюдным интересам, сказал дипломат», сказал он.