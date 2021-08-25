На ряде территорий Азербайджана возможны перебои в газоснабжении

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 15:00 и в течение двух дней возможны временные перебои в газоснабжении населения и потребителей промышленной группы, которым газ подается с газораспределительных станций "Товуз", "Агстафа" и "Кочаскер".

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Это связано с ремонтными работами, которые будут проведены на магистральном газопроводе "Газимамед-Газах".

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)