Нефть дешевеет в рамках коррекции

Мировые цены на нефть коррекционно снижаются в четверг утром после роста в среднем на 3% в течение трех торговых сессий. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,69%, до 70,79 доллара за баррель, октябрьских — на 0,48%, до 71,9 доллара. Октябрьские фьючерсы на WTI также дешевеют — на 0,85%, до 67,78 доллара.

На рынке нефти в четверг утром наблюдается коррекционное снижение после роста в среднем на 3% в течение предыдущих трех торговых сессий. Опасения инвесторов по поводу влияние пандемии COVID-19 все еще сохраняются. По словам аналитиков TD Securities, которые приводит газета Wall Street Journal, рынок может по-прежнему сталкиваться с препятствиями из-за штамма "дельта".

Снижению цен на "черное золото" также способствует укрепление курса доллара, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,05%, до 92,88 пункта.