В Казахстане обсудили вопросы ядерного нераспространения

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев обсудил актуальные вопросы в области международной безопасности и ядерного нераспространения с исполнительным секретарем подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Робертом Флойдом, передает Trend в пятницу со ссылкой на министерство.

27 августа 2021 года в рамках визита Флойда в Казахстан были обсуждены актуальные вопросы в области международной безопасности и ядерного нераспространения.

Во время встречи обсуждались вопросы сотрудничества Республики Казахстан с Организацией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, в том числе развитие казахстанских станций, входящих в международную систему мониторинга, национального центра данных, наращивание кадрового потенциала.

Данная Организация обеспечивает контроль за соблюдением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.