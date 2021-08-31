Рабочая группа обсудила вопросы энергообеспечения освобожденных территорий Азербайджана (версия 2)

(первая версия в 14:52)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам энергообеспечения Межведомственного центра при Координационном штабе, созданного с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

На заседании представители соответствующих государственных структур предоставили информацию о проведенных мерах по реконструкции и восстановлению энергетической инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана, а также о работах в связи с выполнением решений, принятых на прошлых заседаниях Рабочей группы.

Были обсуждены проводимые работы по обеспечению электроэнергией и теплоснабжением стратегических объектов в Шуше.

До внимания была доведена информация об электростанциях, линиях электропередачи и котельных, строительство которых в городе продолжается.

Были рассмотрены проводимые работы по строительству гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз галасы» мощностью 200 МВт и 80 МВт соответственно.

Был проведен обмен мнениями по созданию газораспределительной инфраструктуры, инвентаризации, взятию на баланс объектов газового хозяйства и охране существующей инфраструктуры на указанных территориях.

Отметим, что Координационный штаб, созданный распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации главы государства Самир Нуриев.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)