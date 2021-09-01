Стоимость азербайджанской нефти превысила $72 за баррель

БАКУ /Trend/ - Стоимость азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ)», на базе CIF в итальянском порту Аугуста 31 августа составила 72,21 доллара за баррель, что на 0,78 доллара больше предыдущего показателя, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light составила 71,52 доллара за баррель, что на 0,78 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта составила 68,67 доллара за баррель, что на 0,64 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 31 августа составила 72,41 доллара, что на 0,6 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на первое сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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