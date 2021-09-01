ОПЕК + должна бороться с неопределенностью, не подрывая при этом свои рыночные позиции – голландский эксперт

БАКУ/Trend/ - ОПЕК + должна бороться с неопределенностью, не подрывая при этом свои рыночные позиции. Об этом сказал Trend совладелец голландской консалтинговой компании VEROCY, эксперт по вопросам политических рисков и энергетики Сирил Виддерсховен.

Первого сентября страны ОПЕК+ планируют провести встречу, в котором участники договоренности по добыче нефти должны решить, продолжат ли они увеличивать производство так, как договорились ранее, или им нужно прекратить наращивать объёмы.

«Поскольку на рынке все еще наблюдается колебание с учетом возможных новых волн COVID-19 во всем мире, основной вопрос, который ОПЕК + должна задать себе, – это как справиться с неопределенностью, не подрывая при этом свои рыночные позиции. Учитывая текущий уровень цен на сырую нефть в мире, следует исходить из того, что продолжение заявленного увеличения экспорта нефти в значительной степени является наилучшим вариантом», – сказал он.

Виддерсховен отметил, что с точки зрения будущего спроса реакция ОПЕК + на любые новые события, связанные с COVID, не будет очень сильной, поскольку это может быть воспринято как опасение. При увеличении добычи нефти цены останутся на прежнем уровне, даже если потенциальный спрос будет увеличиваться.

«Основные показатели демонстрируют сильный экономический рост во всем мире, причем даже основные азиатские страны снова в игре. Воздействие новых крупных волн COVID-19 будет ниже, чем раньше, поскольку уровень вакцинации повышается. Дополнительная добыча нефти странами, не входящими в ОПЕК, все еще ниже ожиданий, поэтому ожидать, что возникнет новый избыток нефти, не очень реалистично», – добавил эксперт.

Напомним, что на 19-м заседании министров стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не входящих в эту организацию, было принято решение о продлении до конца 2022 года срока действия «Декларации о сотрудничестве», которая подразумевает увеличение суточной добычи сырой нефти на 400 тысяч баррелей каждый месяц в августе – декабре 2021 года и частичную корректировку базового уровня добычи нефти с мая следующего года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Надир Насиров)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn