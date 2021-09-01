ОПЕК + не должна прекращать наращивание добычи нефти – французский эксперт

Энергетика 1 сентября 2021 16:03 (UTC+04:00)
ОПЕК + не должна прекращать наращивание добычи нефти – французский эксперт

БАКУ/Trend/ - ОПЕК + не должна прекращать наращивание добычи нефти. Об этом сказал Trend старший научный сотрудник Центра политики Нового Юга (PCNS, Рабат) и французского Института международных и стратегических отношений (IRIS, Париж) Франсис Перрен.

«ОПЕК + (23 страны-производителя и экспортера нефти, из которых 13 стран-членов ОПЕК) должна придерживаться решений, принятых на последней встрече министров 18 июля. Таким образом, страны-производители должны продолжать увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в день каждый месяц. Это решение будет пересматриваться каждый месяц, что очень разумно в быстро меняющемся и очень неопределенном мире, но еще слишком рано менять направление движения корабля ОПЕК+. Конечно, есть проблемы, связанные с вариантом "Дельта" COVID-19 и его влиянием на мировую экономику. За этой ситуацией должны внимательно следить нефтедобывающие страны. Но пока что мировой экономический рост остается очень сильным; цены на нефть находятся на комфортном уровне (вчера в конце дня для октябрьских контрактов – 73 доллара за баррель для North Sea Brent и 68,50 доллара за баррель для West Texas Intermediate); добыча нефти в Мексиканском заливе США резко упала из-за тропического шторма "Ида", и нам потребуется некоторое время, чтобы оценить влияние "Иды" на добычу нефти и нефтеперерабатывающие заводы в США», – сказал Перрин.

Он напомнил, что недавно советник Президента США Джейк Салливан, сказал, что ОПЕК+ делает недостаточно в критический момент для восстановления мировой экономики.

«По мнению администрации Байдена, ОПЕК + должна сделать больше. Принимая во внимание это давление сразу после шторма "Ида", для ОПЕК + было бы неразумно прекращать наращивать добычу нефти в этом контексте. Это не означает, что ОПЕК + должна немедленно произвести больше, чем ожидалось, из-за требований Белого дома, но с экономической и политической точки зрения соглашение от 18 июля должно быть подтверждено на данный момент.

Последний аргумент заключается в том, что решения, принятые 18 июля, было нелегко достичь в рамках ОПЕК +. Предыдущая встреча на уровне министров в начале июля завершилась безрезультатно из-за внутренних разногласий, особенно из-за оппозиции Объединенных Арабских Эмиратов. Для ОПЕК + было бы рискованно не применять это соглашение сразу после 1 сентября. Еще слишком рано пересматривать эту договоренность», – заключил эксперт.

Отметим, что 1 сентября страны ОПЕК+ планируют провести встречу, на которой участники договоренности по добычи нефти должны решить, продолжат ли они увеличивать производство так, как договорились ранее, или им нужно прекратить наращивать объёмы.

Напомним, что на 19-м заседании министров стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не входящих в эту организацию, было принято решение о продлении до конца 2022 года срока действия «Декларации о сотрудничестве», которая подразумевает увеличение суточной добычи сырой нефти на 400 тысяч баррелей каждый месяц в августе – декабре 2021 года и частичную корректировку базового уровня добычи нефти с мая следующего года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Надир Насиров)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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