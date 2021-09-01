Главным приоритетом Грузии остается диверсификация возобновляемых источников энергии - ENER-T
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Азербайджанские артиллеристы успешно завершили участие в конкурсе "Мастера артиллерийского огня" (ФОТО/ВИДЕО)
Развитие текстильной промышленности может сделать Узбекистан хабом между Востоком и Западом (Эксклюзив)
Лица, получившие до 1 октября одну из двух доз вакцины от коронавируса, могут посещать объекты общепита - Шахмар Мовсумов
Зампред парламентского комитета Азербайджана о препаратах, которые могут привести к летальному исходу на ранних стадиях коронавируса
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского спортсмена, завоевавшего 11-ую золотую медаль на Летних Паралимпийских играх «Токио-2020» (ФОТО)
Еще 49 граждан льготных категорий в Азербайджане направлены в санатории и на лечебные курорты (ФОТО)
ОПЕК + должна бороться с неопределенностью, не подрывая при этом свои рыночные позиции – голландский эксперт
Масштаб разрушений на освобожденных территориях Азербайджана действительно шокирует – венгерский журналист
Компания AS Group Investment накануне годовщины Отечественной Войны подарила 3-х комнатную квартиру семье шехида (ФОТО)
Экспорт в Россию овощей и фруктов с повышенным содержанием пестицидов станет невозможен – АПБ Азербайджана
Проект закона «О платежных услугах и системах» представлен на рассмотрение в Кабмин Азербайджана – ЦБ
На обязательное non-life страхование в Азербайджане приходится порядка четверти всех страховых сборов