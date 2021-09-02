Грузия реализует проект по поддержке развития системы солнечных панелей

Энергетика 2 сентября 2021 20:48 (UTC+04:00)
Грузия реализует проект по поддержке развития системы солнечных панелей
Грузия реализует проект по поддержке развития системы солнечных панелей
Грузия реализует проект по поддержке развития системы солнечных панелей
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