«КазМунайГаз» и «Шелл» изучат возможности реализации пилотного проекта по использованию технологии CCUS

АО НК «КазМунайГаз» («КМГ») и компания «Шелл Казахстан Б.В.» совместно изучат потенциальные возможности для реализации пилотного проекта по использованию технологии CCUS, передает Trend со ссылкой на КМГ.

Стороны подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере развития технологии улавливания, утилизации и хранения углерода (CCUS).

В церемонии подписания приняли участие председатель Правления КМГ Алик Айдарбаев и Старший Вице-Президент и Председатель концерна «Шелл» в Казахстане Херман Бурмейстер. Меморандум предусматривает совместное изучение потенциальных возможностей для реализации пилотного проекта по использованию технологии CCUS с целью определения и разработки основных критериев улавливания и утилизации углерода.

Документ направлен на укрепление долгосрочного взаимовыгодного партнерства сторон, а также для поддержки усилий Казахстана по достижению обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, принятых республикой в рамках Парижского соглашения.

В рамках подписанного документа технические эксперты «Шелл» намерены поделиться международным опытом реализации аналогичных CCUS проектов.

«Главой государства Касым-Жомартом Токаевым поставлена важная задача по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. КазМунайГаз следует данной цели, поэтому в спектре нашего внимания находятся и технологии по улавливанию, утилизации и хранению углерода (CCUS), так как им отводится ключевая роль в этом вопросе. «Шелл» обладает большим опытом в этой сфере. Сегодняшнее подписание знаменует собой важную веху нашего стратегического партнерства», – отметил Алик Айдарбаев.

«Мы высоко ценим взаимопонимание и сотрудничество, сложившиеся за многие годы присутствия «Шелл» в Республике Казахстан. Наша компания намерена углублять стратегическое партнерство с КМГ и Республикой Казахстан. Мы рады, что благодаря меморандуму, подписанному с КМГ, мы имеем возможность внести дополнительный вклад в развитие нефтегазового сектора Казахстана и поддержать его стремления в «энергетическом переходе» – важного как для наших компаний, так и для страны», – сказал Херман Бурмейстер.

Как известно, в настоящий момент Республика Казахстан разрабатывает концепцию низкоуглеродного развития страны до 2060 года.

В этой связи, а также осознавая важность климатической повестки, КМГ так же приступил к разработке корпоративной программы низкоуглеродного развития до 2031 года с выставлением целевых индикаторов, определением ключевых мер по их достижению и изучением возможностей применения технологий декарбонизации на своих производственных активах