Названы объемы экспорта азербайджанского газа в Иран

БАКУ /Trend/ - Экспорт азербайджанского природного газа в Иран в январе - июле 2021 года составил 132,864 миллиона кубометров.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

По данным ГТК, в стоимостном выражении экспорт азербайджанского газа в Иран в указанный период составил 5,403 миллиона долларов.

Азербайджан в январе – июле в целом экспортировал более 12,061 миллиарда кубометров природного газа, что на 56,36 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В стоимостном выражении экспорт газа превысил 2,014 миллиарда долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Азербайджана в январе - июле 2021 года превысил 17,69 миллиарда долларов.

Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении выросло на 57,7 процента - до 5,095 миллиарда манатов, оставшись положительным.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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