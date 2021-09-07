В Казахстане на ВИЭ переведут 10 наиболее загрязненных городов

БАКУ /Trend/ - В Казахстане в среднесрочной перспективе планируется перевести на альтернативные источники энергии 10 наиболее загрязненных городов.

Об этом, как передает во вторник Trend, на заседании правительства сказал министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев.

По словам министра, в Казахстане будет разработан Закон «О развитии агломераций». Предусматривается актуализация Планов развития регионов в соответствии с утвержденными Общенациональными приоритетами.

Совместно со стратегическими инвесторами планируется введение в строй возобновляемой энергетики мощностью не менее 2400 МВт.

«В среднесрочной перспективе планируется провести газификацию и перевести на альтернативные источники энергии 10 наиболее загрязненных городов в среднесрочной перспективе», — отметил Иргалиев.

В рамках нацпроекта развития регионов в течение 5 лет все города и села будут обеспечены чистой питьевой водой.

Кроме того, в целях бережного использования ресурсов будет реконструировано 120 каналов и построено 9 новых водохранилищ.