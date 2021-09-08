Минэнерго США понизило прогноз цены нефти на 2021 год до $68,6 за баррель

Минэнерго США незначительно понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2021 году с $68,71 до $68,61 за баррель, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ведомство также ожидает, что котировки нефти Brent до конца 2021 года составят в среднем $71 за баррель. При этом в 2022 году, по оценке министерства, цена нефти Brent понизится до $66 баррель на фоне продолжающегося роста добычи нефти странами ОПЕК+ и увеличения добычи трудноизвлекаемой нефти в США.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $65,69 за баррель в 2021 году и $62,37 за баррель в 2022 году.

Кроме того, Минэнерго США понизило прогноз суточной добычи нефти в США в 2021 году на 40 тыс. баррелей - до 11,08 млн баррелей в сутки. Ожидаемые объемы добычи в 2022 году снизились на 50 тыс. баррелей - до 11,72 млн баррелей в сутки.