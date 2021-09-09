Нефть торгуется без единой динамики

Энергетика 9 сентября 2021 09:25 (UTC+04:00)
Нефть торгуется без единой динамики

Мировые цены на нефть в четверг утром торгуются без единой динамики в основных марках после публикации данных о ее запасах, инвесторы также сохраняют опасения по поводу нового коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,23%, до 72,77 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,12%, до 69,22 доллара за баррель.

В четверг утром нефтяные инвесторы оценивают ряд неоднозначных факторов. Так, по данным Американского института нефти (API) запасы нефти за неделю по 3 сентября сократились в США на 2,9 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения на 3,8 миллиона баррелей.

Данные минэнерго о запасах нефти в стране будут опубликованы позднее в четверг.

Тем временем, по данным аналитиков Commonwealth Bank, которые приводит газета Wall Street Journal, восстановление мирового спроса на нефть сталкивается с проблемами из-за растущего числа случаев заболевания ковидом.

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