TAP повысит безопасность газоснабжения и конкуренцию на европейском рынке – Совет ЕС

Энергетика 9 сентября 2021 11:34 (UTC+04:00)
TAP повысит безопасность газоснабжения и конкуренцию на европейском рынке – Совет ЕС

БАКУ /Trend/ - Трансадриатический трубопровод (TAP), по которому азербайджанский газ поставляется в Европу, а также трубопровод Болгария-Румыния-Венгрия-Австрия (BRUA) и терминал сжиженного природного газа (СПГ) на острове Крк (Хорватия), повысят безопасность газоснабжения и конкуренцию на европейском рынке, сообщает Trend в четверг со ссылкой на заявление Совета Европейского союза (ЕС).

«Это важные элементы инфраструктуры, которые в значительной степени повысят безопасность и диверсификацию поставок газа, а также улучшат взаимосвязь и конкуренцию в регионе. Совет Европейского союза приветствует продолжающиеся строительные работы в рамках проекта интерконнектора Греция - Болгария (IGB) и отмечает, что сроки реализации по нему перенесены на июль 2022 года. Организация предлагает инициатору проекта и всем заинтересованным сторонам активизировать усилия по обеспечению своевременной реализации проекта, облегчая доступ к новым источникам газа в Болгарии и других частях Юго-Восточной Европы», - говорится в заявлении.

Отметим, что поставки азербайджанского газа в Европу начались в конце 2020 года с запуском «Южного газового коридора» (ЮГК). TAP, который является европейской часть ЮГК, ежегодно будет поставлять 8 миллиардов кубометров газа в Италию и по 1 миллиарду кубометров газа в Грецию и Болгарию. По оценкам, на данный момент по трубопроводу было поставлено более 3 миллиардов кубометров газа. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что TAP достигнет своей полной мощности в 10 миллиардов кубометров в год в ближайшие два года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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