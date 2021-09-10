На востоке Грузии построят солнечную электростанцию
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ВС Азербайджана и Турции продолжают совместные учения групп подводного нападения и обороны (ФОТО/ВИДЕО)
Узбекистан намерен увеличить товарооборот со странами Тюркского совета до 10 млрд долларов – замминистра
В Баку состоялась церемония подписания торгово-экономических соглашений между тюркоязычными странами (ФОТО)
Казахстан разрабатывает новые проекты транзитных пунктов, имеющих выход на рынки соседних стран – министр
На освобождённых территориях Азербайджана идет активное восстановление всей инфраструктуры - Микаил Джаббаров
Десятки компаний из стран Тюркского совета заинтересованы в участии в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана – Багдад Амреев
Азербайджан будет работать с тюркоязычными странами в сфере расширения электронной торговли - Микаил Джаббаров
Первый вице-президент Мехрибан Алиева взяла под контроль лечение заразившегося коронавирусом Ягуба Зуруфчу
Агентство DOST и Фонд YAŞAT распространили совместную информацию в связи с участником Отечественной войны Азербайджана