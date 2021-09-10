ЮГК обеспечит энергетическую безопасность Европы на десятилетия вперед - посол США

БАКУ /Trend/ - "Южный газовый коридор" обеспечит энергетическую безопасность Европы на десятилетия вперед.

Об этом сказал в пятницу посол США в Азербайджане Ли Литценбергер на церемонии закрытия "Симпозиума по региональной энергетической безопасности 2021 – Кавказ", сообщает Trend.