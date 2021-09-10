Крупнейшая энергетическая компания готовится к морской сейсморазведке в Грузии

Энергетика 10 сентября 2021 18:42 (UTC+04:00)
Крупнейшая энергетическая компания готовится к морской сейсморазведке в Грузии
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