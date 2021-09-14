Цена нефти марки Brent поднялась выше $74 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2021 года на лондонской бирже ICE во вторник выросла на 0,68% и достигла $74,01 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
К 07:28 (GMT+4) рост замедлился, стоимость Brent находилась на уровне $73,93 за баррель, что на 0,59% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
В последний раз цена Brent превышала $74 за баррель 2 августа.
Нефть марки WTI также дорожает - на 0,61%, до $70,62 за баррель.
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