Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Стоимость азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 13 сентября повысилась на 0,57 доллара относительно предыдущего показателя и составила 73,98 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,58 доллара и достигла 73,32 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,07 доллара - до 70,63 доллара за баррель.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 13 сентября повысилась на 0,45 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 72,84 доллара за баррель.

Официальный курс на 14 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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