Две американские компании будут поставлять оборудование для компрессорной станции в Узбекистане

БАКУ/Trend/- По данным департамента добычи углеводородов АО «Узбекнефтегаз», основное оборудование компрессорной станции на месторождении «Жанубий тандирча», которое планируется запустить до конца года, будет поставляться американскими компаниями, сообщает Trend со ссылкой на Узбекнефтегаз.

В частности, газопоршневые компрессоры марки «WH7», будет поставляться американской компанией «Cooper Machinery Services», а газопоршневые двигатели «SUPERIOR 16 SGTD» американской компанией «Sinor Engine Co.».

Напомним, что 4 июня 2021 года между АО «Узбекнефтегаз» и сингапурской компанией «Enter Engineering RTE. LTD» был подписан контракт на строительство компрессорной станции на месторождении «Жанубий тандирча», стоимость объекта составляет 74,1 миллиона долларов. Проектная суточная мощность этой компрессорной станции составляет 4,28 млн кубометров природного газа (5,9 МВт).

В целях подготовки и участия в испытательных работах, проводимых на специальном испытательном стенде, в город Техас прибыла группа Рабочая группа, состоящая из специалистов АО «Узбекнефтегаз» и Шуртанского нефтегазодобывающего управления.

Члены Рабочей группы ознакомились с деятельностью ремонтных баз компаний «Cooper Machinery Services» и «Sinor Engine Co.», с интересом изучили технически сложные процессы поверки, расчета, сборки, наладки и испытаний поршневых компрессоров и двигателей при сборке, а также обменялись опытом со специалистами этих компаний.

Тщательно изучены подготовительные работы к процессу испытаний компрессоров, двигателей и техническое состояние испытательного стенда, и во время испытаний было установлено строгое требование, чтобы технические показатели компрессоров и двигателей соответствовали «инструкциям по эксплуатации» производителя.

В результате ввода в эксплуатацию этой компрессорной станции будет обеспечена полная добыча запасов месторождения «Жанубий Тандирча», стабильность добываемого газа и увеличение суточной добычи природного газа на 500 тысяч кубометров.