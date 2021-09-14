Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам энергообеспечения на освобожденных территориях Азербайджана (версия 2)

(первая версия в 16:22)

БАКУ /Trend/ - Рабочая группа по вопросам энергообеспечения Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, провела очередное заседание, сообщает во вторник Trend.

На заседании, где обсуждались проведенные в течение недели мероприятия по восстановлению и реконструкции энергетической инфраструктуры на освобожденных территориях, были рассмотрены меры, осуществленные для выполнения решений, принятых на прошлых встречах Рабочей группы, и достигнутые результаты. Была заслушана информация, представленная представителями соответствующих госструктур. Также были рассмотрены вопросы по созданию электроэнергетической инфраструктуры и проектированию системы транспортировки газа на определенных территориях.

Была предоставлена информация о результатах мониторинга, проведенного в связи с работами по электроснабжению и теплоснабжению стратегических объектов в городе Шуша. Вниманию была представлена презентация в связи со строящимися котельными, внутриквартальными линиями отопления и электростанциями.