Цены на газ в Европе обрушились

Цены на газ в Европе снизились до примерно 800 долларов за тысячу кубометров, обрушившись после достижения рекордных показателей, фиксировавшихся в ходе торгов 15 сентября, свидетельствуют данные биржи, передает Trend со ссылкой Lenta.ru.

В течение дня стоимость октябрьских фьючерсов на газ на нидерландском хабе TTF приближалась к отметке в 970 долларов за тысячу кубометров. По итогам торгов цена даже упала к уровню закрытия предыдущего дня (минус 0,8 процента).

Однако в ближайшие дни Европу ожидает похолодание, которое может привести к дальнейшему росту стоимости газа, указывал в разговоре с «Лентой.ру» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Еще одной причиной для подорожания может стать распространение высокого давления на запад Европы, на Северное море, где расположено большое количество ветроэнергетических установок. «Это означает, что ветры в Северном море по-прежнему будут слабые, и поэтому ветрогенерация не сможет помочь в этой ситуации», — объяснял специалист.