Поставки газа по TAP в Европу достигли 5 млрд кубометров

Энергетика 16 сентября 2021 12:40 (UTC+04:00)
Поставки газа по TAP в Европу достигли 5 млрд кубометров

БАКУ /Trend/ - Поставки азербайджанского газа по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) достигли пяти миллиардов кубометров, сообщает в четверг Trend со ссылкой на консорциум TAP.

«Консорциум TAP AG подтверждает, что на данный момент в целом 5 миллиардов кубометров природного газа поступило из Азербайджана в Европу через точку соединения Кипой на греко-турецкой границе, где TAP соединяется с Трансанатолийским газопроводом (TANAP)», - говорится в сообщении.

Управляющий директор TAP Лука Скьеппати сказал, что TAP играет роль надежного оператора системы передачи на европейском энергетическом рынке.

«Помимо обеспечения энергетической безопасности и диверсификации на нескольких рынках, объемы газа, поставляемые через TAP, поддерживают переход на «зеленую» энергетику, особенно в Юго-Восточной Европе. Более того, TAP может транспортировать углеродно-нейтральные источники энергии, такие как водород, тем самым сокращая выбросы в соответствии с целями Европейского союза по переходу на «зеленую» энергетику», - добавил он.

Коммерческий директор TAP Мария Савова в свою очередь отметила, что мощности TAP можно поэтапно удвоить.

Отметим, что поставки азербайджанского газа в Европу начались в конце 2020 года с запуском "Южного газового коридора" (ЮГК). По TAP, который является европейской частью ЮГК, ежегодно будет поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа в Грецию и Болгарию. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что TAP в ближайшие два года выйдет на полную мощность прокачки в 10 миллиардов кубометров в год.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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