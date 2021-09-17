Стоимость азербайджанской нефти превышает $76 за баррель

БАКУ /Trend/ - Стоимость азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 16 сентября понизилась на 1,06 доллара относительно предыдущего показателя и составила 76,13 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light уменьшилась на 1,4 доллара и приравнялась к 75,12 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,02 доллара - до 71,25 доллара за баррель.

Цена барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 16 сентября понизилась на 1,11 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 74,06 доллара за баррель.

Официальный курс на 17 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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