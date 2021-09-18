Российская компания о работах, осуществленных на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - После модернизации, проведенной российской компанией "Силовые машины", десятый энергоблок Сырдарьинской ТЭС успешно подключен к энергосистеме Узбекистане, сообщили Trend в компании.

В результате модернизации повысится эффективность работы энергоблока, мощность которого будет доведена до 325 МВт.

Согласно EPC-контракту, подписанному компаниями "Силовые машины" и "Сырдарьинская ТЭС", в соответствии с распоряжением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева "О мерах по поэтапной модернизации энергоблоков Сырдарьинской ТЭС", российская энергомашиностроительная компания выполняет полномасштабную модернизацию шести станционных энергоблоков.

Процесс модернизации с увеличением общей мощности шести энергоблоков станции с 1800 до 1950 МВт организован в три этапа. Первый этап был реализован в 2019 году, когда в эксплуатацию были введены энергоблоки №3 и №4 - оба оснащенные оборудованием "Силовых машин". На втором этапе запущены энергоблоки №5 и №6. Объем работ, завершенных на них "Силовыми машинами", включает в себя комплексную модернизацию турбинного, генераторного, котельного и вспомогательного оборудования, внедрение автоматических систем управления технологическими процессами, реконструкцию системы автоматического регулирования, а также полный комплекс строительно-монтажных, пуско-наладочных и шеф-монтажных работ.

Оборудование, произведенное российскими предприятиями - "Ленинградским металлическим заводом", заводом "Электросила", ТКЗ "Красный котельщик", Калужским турбинным заводом, обладает улучшенными рабочими характеристиками, соответствующими требованиям надежности и безопасности. Срок службы поставленных узлов турбины – 40 лет, при этом мощность каждого энергоблока по итогам модернизации увеличена на 25 МВт – до 325 МВт.

Окончание модернизации крупнейшей ТЭС Центральной Азии намечено на текущий год, когда будет введен в эксплуатацию энергоблок №9.

Реализация проекта позволит сократить дефицит электроэнергии в стране, обеспечит устойчивую работу энергосистемы Узбекистана, положительно повлияет на экономические показатели региона.

АО "Силовые машины" — глобальная энергомашиностроительная компания, лидер отрасли. Входит в состав "Севергрупп". Компания обладает богатейшим опытом и компетенцией в областях проектирования, изготовления и комплектной поставки оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций. Ключевая компетенция и конкурентное преимущество компании — осуществление комплексных проектов в сфере электроэнергетики.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Натаван Эфендиева)

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