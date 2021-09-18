Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 17 сентября повысилась на 0,6 доллара относительно предыдущего показателя и составила 76,73 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,96 доллара и составила 76,08 доллара за баррель.

Цена на нефть сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,12 доллара - до 71,37 доллара за баррель.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 17 сентября выросла на 0,19 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 74,25 доллара за баррель.

Официальный курс на 18 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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