В Азербайджане с начала года газифицирован ряд населенных пунктов и жилмассивов - ПО

БАКУ /Trend/ - С начала 2021 года в Азербайджане газифицированы пять населенных пунктов и 25 новых жилмассивов.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщил глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Эльданиз Велиев.

По его словам, газификация проводилась в Баку и Сумгайыте, а также в Абшеронском, Геранбойском, Бардинском, Бейлаганском, Шамкирском, Гахском, Сальянском, Сабирабадском, Физулинском, Нефтчалинском, Ярдымлинском, Имишлинском, Гедабейском и Агджебединском районах.

В соответствии с Государственной программой по социально-экономическому развитию регионов на 2019-2023 годы, ПО продолжает проводить новые линии и капитальный ремонт сетей газоснабжения, отметил глава пресс-службы.

«С начала года были проложены газовые линии общей протяженностью 213 километров. Кроме того, в регионах проведены работы по замене газовых линий протяженностью 274 километра», - сказал Велиев.

Он добавил, что в настоящее время в Баку, Абшеронском, Джалилабадском, Имишлинском, Ярдымлинском, Лерикском, Шамахинском, Исмаиллинском, Сиязаньском, Губинском, Гахском, Агдашском и Физулинском районах ведутся работы по строительству линий газораспределительной сети.

«В центре внимания находится газификация домов семей шехидов и участников войны за счет внутренних возможностей ПО «Азеригаз», - отметил Велиев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)