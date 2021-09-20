TAP стал газовым проектом года на Gastech Awards 2021

БАКУ /Trend/ - Трансадриатический трубопровод (TAP), который поставляет азербайджанский газ в Европу, стал победителем в категории «Газовый, СПГ или водородный проект года» на выставке и конференции Gastech Awards 2021, которая прошла в Дубае 20 сентября, сообщает Trend со ссылкой на консорциум TAP AG.

Премия в категории «Проект года по газу, сжиженному природному газу или водороду» вручается проекту мирового класса, демонстрирующему превосходство в нескольких категориях, включая обеспечение охраны окружающей среды, корпоративной социальной ответственности, а также выполнение в рамках бюджета, в соответствии с графиком или с его опережением.

Отметим, что по Трансадриатическому газопроводу (TAP), который является европейской частью «Южного газового коридора», ежегодно будет поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа в Грецию и Болгарию. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что TAP в ближайшие два года выйдет на полную мощность прокачки в 10 миллиардов кубометров в год. На сегодняшний день поставки азербайджанского газа по TAP достигли пяти миллиардов кубометров.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Надир Насиров)

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