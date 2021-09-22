bp приступает к плановому техобслуживанию на платформе «Чираг» (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:25)

БАКУ /Trend/ - Компания bp начинает плановое техническое обслуживание на платформе «Чираг» на блоке «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ), сообщает в среду Trend со ссылкой на bp, которая является оператором проекта разработки АЧГ.

По данным компании, в соответствии с планом, добыча на платформе «Чираг» будет приостановлена ​​23 сентября примерно на 25 дней, чтобы обеспечить эффективное техническое обслуживание, инспекцию и выполнение проектных работ. Во время техобслуживания будут реализованы различные проекты, такие как замена наконечников факелов и модернизация системы зажигания, замена попутных клапанов, проведены неотложные ремонтные работы. В то же время некоторые важные мероприятия по проекту Chirag Gas Lift будут осуществляться как один из основных элементов техобслуживания, которое продлит срок эксплуатации месторождения «Чираг», повысит добычу и безопасность процесса.

«Это обычная программа, этап планирования которой начался в 2020 году. Эти мероприятия включены в Годовую рабочую программу и бюджет на 2021 год. Остановка работы платформы также учитывается в годовом прогнозе добычи. Добыча с других платформ на АЧГ, а также с платформ на месторождении «Шах-Дениз», операции Сангачальского терминала и экспортные операции через Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса и Южно-Кавказский трубопровод будут продолжаться в обычном режиме», - говорится в сообщении.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn