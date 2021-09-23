США готовы объединить усилия с европейскими союзниками для обеспечения надежных поставок газа - Дженнифер Гранхольм для АМИ Trend

БАКУ /Trend/ - США готовы объединить усилия с европейскими союзниками для обеспечения надежных поставок газа этой зимой. Об этом в ходе онлайн-брифинга в ответ на вопрос Trend сказала министр энергетики США Дженнифер Гранхольм.

«Рост цен на газ здесь также вызвал серьезные опасения и вопросы по поводу надежности существующих поставок и энергобезопасности в Европе, и Соединенные Штаты ясно дали понять, что мы и наши партнеры должны быть готовы противостоять некоторым игрокам, которые могут манипулировать поставками для собственной выгоды. Мы хотим объединить усилия с нашими европейскими союзниками в обеспечении надежных и безопасных поставок газа этой зимой. И мы хотим продолжить инвестирование в энергетические решения, которые способствуют диверсификации. Необходимо уделить особое внимание попыткам манипулировать ценами на газ. Поэтому мы вместе с нашими европейскими союзниками стремимся обеспечить доступное газоснабжение этой зимой», - сказала она.

Гранхольм отметила, что сейчас наступил кризисный момент.

«Как сказал президент США Джо Байден на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, мы быстрыми темпами приближаемся к точке невозврата. Вы стали свидетелями лесных пожаров в Греции, Калифорнии, Сибири, на разных континентах, эти волны только усиливаются. И, как предупреждала Межправительственная группа экспертов по изменению климата, если мы не сократим выбросы как можно скорее, эти экстремальные погодные явления будут возникать чаще. Поэтому мы все должны действовать безотлагательно и амбициозно. Однако этот кризис, по сути, также представляет собой рыночную возможность для технологий сокращения выбросов углерода. Все эти страны подписали Парижское соглашение [по климату] и взяли на себя амбициозные обязательства. Всем им требуются технологии, снижающие выбросы парниковых газов. Таким образом, к концу этого десятилетия объем рынка указанных технологий составит 23 триллиона долларов», - сказала министр.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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