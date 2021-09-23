Era Enerji обратилась в минэнерго Турции за лицензией на разведку нефти и газа
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Комиссия ОИС подготовит отчет о нарушениях прав человека во время армянской оккупации территорий Азербайджана
США готовы объединить усилия с европейскими союзниками для обеспечения надежных поставок газа - Дженнифер Гранхольм для АМИ Trend
В Баку находится еще одна международная делегация по расследованию фактов преступлений Армении на территориях Азербайджана в период оккупации
Завершились очередные состязания по ориентированию на местности среди азербайджанских военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Международное сообщество должно оказать давление на Армению, чтобы она отказалась от реваншистского подхода – МИД Азербайджана
Хотя открытие коммуникаций могло бы стать важным шагом вперед, Армения пытается заблокировать прогресс – глава МИД Азербайджана
Турецкие военнослужащие, которые будут участвовать в учениях «Нерушимое братство-2021», прибыли в Азербайджан (ФОТО)
Когда 10 волшебных пальцев творят на 88 клавишах… Бакинский вечер классицизма и романтизма (ВИДЕО, ФОТО)
Президент Туркменистана предложил создать зону сотрудничества «Центральная Азия - Каспийский регион»
Увеличивается количество учебных заведений, подключенных к Азербайджанской Образовательной Сети высокоскоростными оптоволоконными каналами связи
В парламенте Азербайджана озвучены предложения о восстановлении исторических топонимов на освобожденных территориях