Украина с 1 октября ощутимо повысит цены на газ

В этом году жителям Украины придется платить за газ в полтора раза больше. С 1 октября некоторые национальные компании серьезно повысят свои тарифы, передает Trend со ссылкой на Ren.tv.

Самые высокие расценки будут для клиентов компании "ТАС Енергія Країни" – 31 гривна (1,16 доллара) за кубометр. Для сравнения, их предыдущие цены были ниже в 1,5 раза – 20,96 гривны (0,78 доллара).

Следом идет компания "КиївГазЕнерджи" со стоимостью на газ 30,5 гривны (1,14 доллара) за кубометр. Замыкает тройку лидеров "Асканія Енерджі", ее клиентам придется платить за газ 19,95 гривны (0,75 доллара).