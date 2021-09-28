Азербайджан в числе драйверов снижения добычи нефти в Каспийском регионе в 2025-2045 годах – ОПЕК

БАКУ/Trend/ - Азербайджан будет одним из драйверов падения добычи нефти в регионе Каспийского моря в период с 2025 по 2045 год, сообщает Trend со ссылкой на отчет ОПЕК.

«Умеренное снижение будет наблюдаться в России и Каспийском регионе, объем добычи упадет примерно на 0,5 миллиона баррелей в день в период с 2025 по 2045 год. Это в основном связано с сокращением добычи в России и Азербайджане. Тем не менее, в Казахстане за период с 2025 по 2045 год ожидается умеренное увеличение производства нефти», – говорится в отчете картеля.

Как отмечается, в течение отчетного периода в нескольких регионах, в том числе в США и Канаде, а также в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, ожидается значительное сокращение производства, в основном из-за естественной убыли. В то же время ожидается, что это снижение будет компенсировано увеличением предложения на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

По оценкам ОПЕК, общий объем производства в 2045 году будет примерно на 2 миллиона баррелей в сутки ниже, чем в 2025 году.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Надир Насиров)

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