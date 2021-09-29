bp продаст 25% доли в проекте SWAP в Азербайджане (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - bp продаст 25 процентов доли в проекте по разработке мелководья Абшеронского полуострова (SWAP) в Азербайджане компании ЛУКОЙЛ, сообщает Trend в среду со ссылкой на bp.

После закрытия сделки bp останется оператором соглашения о разделе продукции по SWAP в течение периода разведки с 25-процентной долей участия. По завершении сделки доли участия в проекте будут выглядеть следующим образом: SOCAR Oil Affiliate – 50 процентов, bp – 25 процентов и ЛУКОЙЛ – 25 процентов.

Ожидается, что после утверждения правительством Азербайджана сделка, вступившая в силу 1 июля 2021 года, будет завершена в четвертом квартале 2021 года.

Отметим, что соглашение о разделе продукции по SWAP было подписано между bp и азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR в декабре 2014 года и ратифицировано Милли меджлисом (парламентом) Азербайджана в 2015 году. Бурение первой разведочной скважины на перспективном участке «Северный Халы» в рамках SWAP началось 16 августа 2021 года и завершится в четвертом квартале 2021 года. Планируется, что скважина достигнет общей глубины 2424 метров. Затем данные по скважине будут проанализированы, и, в случае получения положительных показателей, может быть проведена программа оценки для подтверждения результатов.

Программа сейсморазведки 3D была проведена на контрактной территории SWAP компанией bp в 2016 году.

После завершения обработки и интерпретации 3D-данных, полученных с контрактной площади, в 2017 году в SOCAR было направлено уведомление о перспективности трех участков – «Северный Халы», «Биби-Эйбат Восток» и «Гарабатдаг».

Оценка экологического и социально-экономического воздействия (ESIA) для первой скважины SWAP была опубликована в августе 2020 года и после общественных обсуждений была одобрена правительством Азербайджана в январе 2021 года.

«Вхождение в совместный с bp и SOCAR проект отвечает национальным интересам России и Азербайджана по развитию международного сотрудничества в сфере энергетики. Уверен, что накопленный научно-технический потенциал партнеров-участников даст дополнительный импульс освоению потенциально перспективного участка на мелководье Апшеронского архипелага», - отметил президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

«Мы рады приветствовать ЛУКОЙЛ в качестве нового партнёра по проекту SWAP в продолжение наших плодотворных связей по проекту «Шах Дениз». Мы надеемся на тесное сотрудничество с ЛУКОЙЛ и SOCAR по программе геологоразведочных работ, которая в случае успеха принесёт пользу и Азербайджану, и нашему партнерству», - сказал региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.​

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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