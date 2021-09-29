Рост объемов потребления топлива опережает темпы роста производства в Казахстане

В 2021 году объем производства дизельного топлива составит 4,9 млн. тонн в Казахстане, что является максимальным показателем с 2015 года.

Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций рассказал вице-министр энергетики Асет Магауов, передает Trend.

Объем потребления за 5 месяцев 2021 г. с мая по сентябрь выше аналогичного периода 2020 г. на 480 тыс. тонн и на 246 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Розничные цены в стране значительно ниже соседних стран, что способствует росту потребления дизельного топлива транзитным транспортом и к перетокам.

- В настоящий момент разница оптовых цен составляет 80-90 тыс. тенге за тонну, что не позволяет АЗС импортировать дизельное топливо. В России оптовые цены на ГСМ выросли, вместе с ростом мировой цены на нефть, в то время, как в Казахстане изменялись незначительно, - рассказал Асет Магауов.

Обращаем внимание на то, что дизельное топливо из Российской Федерации поставляется без российских налогов, при импорте в Казахстан оплачиваются казахстанский НДС и акциз в 540 тенге/тонна.

Вице-министр отметил что 23 сентября Министерством были проведены переговоры с Министерством энергетики Российской Федерации, касательно выделения необходимого объема импорта дизельного топлива в объеме порядка 100 тыс. тонн.

В настоящее время, крупные сети АЗС находятся в переговорных процессах с поставщиками из Российской Федерации.

- По состоянию на 28 сентября отгрузка дизельного топлива с заводов Российской Федерации составляет – 19 517 тонн, при этом отмечаем активизацию импорта, с 1 по 20 сентября было отгружено 5 055 тонн, а с 21 по 28 сентября уже отгружено порядка 14 462 тонны дизельного топлива, - заключил Асет Магауов.