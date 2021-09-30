Постоянные инвестиции в ВИЭ обеспечат более доступные цены на электроэнергию – Еврокомиссия

БАКУ /Trend/ - Хорошо функционирующий и интегрированный электроэнергетический рынок в Европе, постоянные инвестиции в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и рост энергоэффективности являются залогом доступных для потребителей цен на электроэнергию.

Об этом сообщили в Еврокомиссии в ответ на запрос Trend.

Согласно данным торгов на ICE Futures, цена на газ в Европе накануне установила исторический рекорд, превысив 1 050 долларов за тысячу кубометров.

Как отметили в Еврокомиссии, в начале пандемии коронавируса оптовые цены на электроэнергию находились на рекордно низком уровне. Поэтому ожидалось, что в период восстановления экономики после пандемии цены начнут расти.

"Сегодняшние высокие цены являются итогом сочетания ряда факторов, в основном обусловленных значительным ростом мирового спроса на газ в связи с восстановлением экономики, и в меньшей степени - повышением тарифов на выбросы углерода. На них также повлияли высокий сезонный спрос и погодные условия. В течение всего этого времени стоимость производства электроэнергии из ВИЭ оставалась стабильной, в то время как затраты находились на самом низком уровне. Еврокомиссия привержена справедливому переходу к "чистой энергии" в соответствии с Европейским зеленым курсом (European Green Deal). Новому Социальному климатическому фонду было предложено выделить более 70 миллиардов евро на поддержку инвестиций в энергоэффективность, ремонт зданий, развитие экологически чистых видов транспорта. Этот фонд в дополнение к средствам, уже выделенным Фондом восстановления и устойчивости, должен в свою очередь помочь потребителям адаптироваться к высоким ценам на электроэнергию", - сообщили в Еврокомиссии.

По ее данным, энергетическая политика ЕС нацелена на удовлетворенность потребителей, и необходимо, в частности, обеспечить поддержку наиболее уязвимых из них.

"Законодательство ЕС позволяет странам - участницам при определенных условиях принимать такие меры, как государственное вмешательство в определение цен на поставку электроэнергии для малообеспеченных или социально уязвимых семей", - говорится в сообщении.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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