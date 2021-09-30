TAP делает Италию менее уязвимой перед ростом цен на газ

Энергетика 30 сентября 2021 13:19 (UTC+04:00)
TAP делает Италию менее уязвимой перед ростом цен на газ
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